Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:35

РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки

ЦКБР разработал сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерных ударов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга радиационной обстановки после возможного ядерного конфликта, заявил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, в первые часы после взрывов информация о местах и уровне заражения становится ключевой для спасения людей.

Специалистами ЦКБР создана серия сценариев применения FPV-дрона «Судного дня», которые могут задействоваться в интересах гражданской обороны и Минобороны РФ. <....> Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе, — отметил он.

Как пояснил генконструктор, радиоактивная пыль после ядерных взрывов распространяется неравномерно, ложась полосами и зонами. Если поверхностную радиацию можно смыть, то при попадании внутрь организма она угрожает жизни человека, объяснил он.

По его словам, именно поэтому система «Хруст» была модифицирована для работы из бронетехники — оператор может управлять дроном без выхода на зараженную местность, что позволяет в первые часы после ударов определять маршруты для эвакуации при быстро меняющейся радиационной обстановке.

Ранее на Западе заявили, что российские ядерные силы достигли полного паритета с коллективными возможностями стран НАТО. Такое сообщение появилось на фоне недавних тренировок стратегических ядерных сил РФ.

взрывы
ядерные войны
атаки
дроны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.