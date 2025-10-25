РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки

Российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга радиационной обстановки после возможного ядерного конфликта, заявил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, в первые часы после взрывов информация о местах и уровне заражения становится ключевой для спасения людей.

Специалистами ЦКБР создана серия сценариев применения FPV-дрона «Судного дня», которые могут задействоваться в интересах гражданской обороны и Минобороны РФ. <....> Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе, — отметил он.

Как пояснил генконструктор, радиоактивная пыль после ядерных взрывов распространяется неравномерно, ложась полосами и зонами. Если поверхностную радиацию можно смыть, то при попадании внутрь организма она угрожает жизни человека, объяснил он.

По его словам, именно поэтому система «Хруст» была модифицирована для работы из бронетехники — оператор может управлять дроном без выхода на зараженную местность, что позволяет в первые часы после ударов определять маршруты для эвакуации при быстро меняющейся радиационной обстановке.

Ранее на Западе заявили, что российские ядерные силы достигли полного паритета с коллективными возможностями стран НАТО. Такое сообщение появилось на фоне недавних тренировок стратегических ядерных сил РФ.