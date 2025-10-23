В США оценили паритет российских ядерных сил

Российские ядерные силы достигли полного паритета с коллективными возможностями стран НАТО, пишет Military Watch Magazine (MWM). Такое сообщение появилось на фоне недавних тренировок стратегических ядерных сил РФ.

Специалисты полагают, что Россия использует свое ядерное оружие как сдерживающий фактор против дальнейшей эскалации военных действий со стороны Запада. В публикации отмечается, что 22 октября атомная подводная лодка (АПЛ) «Брянск» успешно выполнила пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» в ходе учений.

Также обратили внимание на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс», которая составляет основу российских наземных стратегических ядерных сил. По оценке авторов, к середине 2021 года РФ перевооружила этими ракетами половину всех своих наземных полков МБР, доведя общий арсенал до 180 единиц.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ядерные учения НАТО носят дестабилизирующий характер. По словам дипломата, Москву беспокоит практика отработки ядерных ударов по территории РФ.