23 октября 2025 в 12:27

В МИД России объяснили, что не так с ядерными учениями НАТО

Захарова назвала дестабилизирующими учения НАТО в ядерной сфере

Мария Захарова

Ядерные учения Североатлантического альянса носят дестабилизирующий характер, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москву беспокоит практика отработки ядерных ударов по территории РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Само по себе существование практики совместных ядерных миссий, в рамках которых страны Альянса регулярно совершенствуют навыки коллективного применения развертываемого в Европе американского ядерного оружия по территории России и по территории союзников России, является глубоко дестабилизирующим, — сказала Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что 13 октября Альянс приступил к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon. В своем заявлении он подчеркнул, что маневры носили плановый характер и не предполагали применения реального ядерного оружия.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он обвинил политиков в попытке нагнетать ситуацию и раскручивании подобных тезисов.

