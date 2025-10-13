НАТО начала учения по ядерному сдерживанию Рютте заявил о старте учений Steadfast Noon с участием 14 стран

НАТО приступила к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. В своем заявлении он подчеркнул, что маневры являются плановыми и не предполагают применения реального ядерного оружия. Трансляция его выступления шла на сайте НАТО.

13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер. Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями и реальное ядерное оружие в них не задействовано, — сказал Рютте.

Основная часть учений развернута на авиабазе Волкел в Нидерландах. Также частично задействована бельгийская авиабаза Кляйн-Брогель, которая входит в число мест хранения американского тактического ядерного оружия в Европе.

К масштабным маневрам привлечены приблизительно две тысячи военнослужащих и 70 единиц авиатехники из 14 государств-членов Альянса. Среди задействованных самолетов есть комплексы, способные нести ядерное вооружение, включая истребители F-16 и F-35.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. По его словам, политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.