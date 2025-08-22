Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом, передает пресс-служба Кремля. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства. Соответствующее поздравление президент направил работникам и ветеранам атомной отрасли.

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул, что атомная промышленность является символом технологической мощи России. Он выразил уверенность, что отрасль и впредь будет укреплять международное сотрудничество. Путин отметил, что создание ядерного щита позволило достичь стратегического паритета и обеспечить национальную безопасность, а также во многом определило развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду <…> сформирован надежный ядерный щит Родины, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин побывал в закрытом городе Саров в Нижегородской области. В этом населенном пункте расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома, а также учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова.