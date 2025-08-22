Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 18:18

Путин прибыл в ведущий ядерный город России

Путин прибыл в Саров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров в Нижегородской области, сообщает РИА Новости. В этом населенном пункте расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома, а также учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова.

Глава государства неоднократно посещал Саров. Его предыдущий визит в город состоялся в сентябре 2023 года. В ходе визита Путин планирует провести встречу с сотрудниками предприятий атомной отрасли, ознакомиться с выставкой о развитии научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах России, а также возложить цветы к памятнику академику Юлию Харитону — главному конструктору первой советской атомной бомбы. Кроме того, в программе президента запланирована рабочая встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Магадан по пути на российско-американский саммит на Аляске. В программе визита были посещение промышленных и социальных объектов города, встречи с руководством региона и участие в памятных мероприятиях.

Владимир Путин
Россия
поездки
Саров
