Путин перед встречей с Трампом нанес визит в один из городов России Путин перед саммитом на Аляске прибыл на территорию Магадана

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Магадан по пути на российско-американский саммит на Аляске. В программе визита — посещение промышленных и социальных объектов города, встречи с руководством региона и участие в памятных мероприятиях.

Первым пунктом программы станет посещение завода «Омега-Си» — уникального предприятия по переработке рыбного жира. Это единственное в России производство, выпускающее реэтерифицированные триглицериды из сардины и сельди Охотского моря.

Далее президент отправится в культурно-общественный центр парка «Маяк», включающий выставочные пространства, конференц-зал и туристический визит-центр. Еще одним объектом посещения станет крупнейший в регионе спортивный комплекс «Президентский» с ледовой ареной, бассейнами и многофункциональными залами.

В рамках визита глава государства возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет рабочее совещание и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. После этого он направится на предстоящие переговоры с американской стороной.

Ранее сообщалось, что Путина ждет напряженный рабочий график во время поездки на Аляску. Из-за 11-часовой разницы во времени пятница, 15 августа, для российского лидера фактически растянется на двое суток.