Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 04:26

Путин перед встречей с Трампом нанес визит в один из городов России

Путин перед саммитом на Аляске прибыл на территорию Магадана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Магадан по пути на российско-американский саммит на Аляске. В программе визита — посещение промышленных и социальных объектов города, встречи с руководством региона и участие в памятных мероприятиях.

Первым пунктом программы станет посещение завода «Омега-Си» — уникального предприятия по переработке рыбного жира. Это единственное в России производство, выпускающее реэтерифицированные триглицериды из сардины и сельди Охотского моря.

Далее президент отправится в культурно-общественный центр парка «Маяк», включающий выставочные пространства, конференц-зал и туристический визит-центр. Еще одним объектом посещения станет крупнейший в регионе спортивный комплекс «Президентский» с ледовой ареной, бассейнами и многофункциональными залами.

В рамках визита глава государства возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет рабочее совещание и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. После этого он направится на предстоящие переговоры с американской стороной.

Ранее сообщалось, что Путина ждет напряженный рабочий график во время поездки на Аляску. Из-за 11-часовой разницы во времени пятница, 15 августа, для российского лидера фактически растянется на двое суток.

Владимир Путин
Магадан
визиты
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани после атаки дронов ВСУ
Юрист ответил, можно ли лишиться рабочего места во время декрета
«Подпись будет ничтожной»: Зеленского назвали неприемлемым для соглашений
Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю
У Крымского моста образовалась гигантская пробка
Названы главные меры поддержки пенсионеров в 2025 году
Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Курск
Стало известно, когда могут огласить приговор по теракту в «Крокусе»
В России создадут комитет по развитию лабораторной медицины
«Для меня нет идеального мужчины»: Нюша о новой любви и разлуке с детьми
Внук Пугачевой бросил молодую жену? Что случилось, правда о разводе
Порядок медосвидетельствования на опьянение в России изменится
Юрист ответил, что грозит за несогласованную установку камеры в подъезде
Путин перед встречей с Трампом нанес визит в один из городов России
Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в саммите
Средний размер пенсии по инвалидности в России вырос в этом году
Что делать, если у ребенка аллергия: клинические рекомендации иммунолога
Загадочные объекты над островом Херд получили научное объяснение
В Раде оценили опасность встречи Путина и Трампа для Зеленского
Российского блогера депортируют из Таиланда за съемки прифронтовой полосы
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.