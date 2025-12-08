«Заплатила очень дорого»: Кадыров об атаках Украины на гражданские объекты Кадыров заявил, что Украина уже поплатилась за атаки на гражданские объекты

Украина очень дорого заплатила за атаки на гражданские объекты России, написал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, за последние два дня Киев содрогнулся от рекордных по длительности ответных ударов. При этом нападения ВСУ являются бессмысленными террористическими актами, отметил Кадыров.

Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал, — говорится в сообщении.

Кадыров добавил, что операция возмездия еще не окончена. По его словам, «то ли еще будет». Глава республики подчеркнул, что Украине не стоило трогать мирные объекты.

Ранее Кадыров сообщил, что российские войска нанесли точечные массированные удары более чем по 60 целям на Украине в ответ за атаку на Грозный. По его словам, были поражены военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты.