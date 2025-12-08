Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Самары введены временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что это решение было принято из соображений безопасности. Через некоторое время воздушные гавани возобновили работу.

До этого в ряде аэропортов Поволжья и на юге России были сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске.

В начале декабря появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.