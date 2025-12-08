ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 09:30

«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса

Депутат Рады Гончаренко заявил о преследовании Зеленским Ермака

Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский начал настоящую «охоту» на бывшего главу своей администрации Андрея Ермака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Парламентарий утверждает, что Ермак оказался в сложной ситуации, столкнувшись с рядом проблем, и теперь актуален вопрос, сможет ли он выехать из страны.

Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! Андрей Борисович [Ермак] получил очень много проблем: истерика после отставки, измена друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну? — сказал депутат.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что указы об отстранении бывшего главы администрации президента Украины от участия в СНБО и от роли верховного главнокомандующего, вероятно, носят формальный характер. По его мнению, экс-помощник Зеленского продолжит оказывать существенное влияние на работу правительственного аппарата.

Кроме того, по информации источников, для Ермака могут оформлять бумаги, которые позволят ему свободно выехать за рубеж. Эти сведения появились вслед за его визитом в центральное здание Службы внешней разведки страны, где он находился около 45 минут.

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Алексей Гончаренко
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.