«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса Депутат Рады Гончаренко заявил о преследовании Зеленским Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский начал настоящую «охоту» на бывшего главу своей администрации Андрея Ермака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Парламентарий утверждает, что Ермак оказался в сложной ситуации, столкнувшись с рядом проблем, и теперь актуален вопрос, сможет ли он выехать из страны.

Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! Андрей Борисович [Ермак] получил очень много проблем: истерика после отставки, измена друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну? — сказал депутат.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что указы об отстранении бывшего главы администрации президента Украины от участия в СНБО и от роли верховного главнокомандующего, вероятно, носят формальный характер. По его мнению, экс-помощник Зеленского продолжит оказывать существенное влияние на работу правительственного аппарата.

Кроме того, по информации источников, для Ермака могут оформлять бумаги, которые позволят ему свободно выехать за рубеж. Эти сведения появились вслед за его визитом в центральное здание Службы внешней разведки страны, где он находился около 45 минут.