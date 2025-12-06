Ермака заподозрили в подготовке бегства за рубеж

ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 00:43

«Зеркало недели»: в СВР Украины готовят документы для бегства Ермака из страны

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут готовить документы, позволяющие беспрепятственно пересечь границу, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Эта информация появилась после его визита в Службу внешней разведки Украины, в центральном офисе которой он провел 45 минут.

После отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия, — говорится в публикации.

Издание напомнило, что Иващенко считается близким соратником экс-руководителя ОП. По его информации, Национальное антикоррупционное бюро проводит новое расследование, в котором фигурируют Ермак и его ставленники.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении экс-главы своего офиса Андрея Ермака от работы в ключевых совещательных органах. Глава государства вывел чиновника из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте украинского президента.

