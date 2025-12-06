Зеленский лишил Ермака двух важных функционалов Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении экс-главы своего офиса Андрея Ермака от работы в ключевых совещательных органах. Глава государства вывел чиновника из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующие документы, вступающие в силу немедленно, были опубликованы на официальном сайте украинского президента.

Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака. <...> Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего А. Ермака, — указано в документах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что коррупционный скандал на Украине и отставка главы офиса президента Андрея Ермака приведут к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он выразил уверенность, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции президента Украины Владимира Зеленского.

До этого сообщалось, что Ермак сохранил как минимум 10 должностей в аппарате правительства Украины, включая ключевые посты в штабе Верховного главнокомандующего и Совете нацбезопасности и обороны. Экс-глава офиса президента также остается зампредом Комиссии по антикоррупционной политике.