Уволенный Ермак остался на важных государственных постах

Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Ермак сохранил как минимум 10 должностей в аппарате правительства страны, включая ключевые посты в штабе верховного главнокомандующего и Совете нацбезопасности и обороны, сообщает издание «Зеркало недели». Согласно публикации, экс-чиновник также остается зампредом Комиссии по антикоррупционной политике.

Помимо этого, Ермак, как сказано в публикации, входит в состав Национальной инвестиционной комиссии, Комиссии государственных наград и Координационного штаба по гуманитарным вопросам и является сопредседателем группы Ермака — Макфола, занимающейся санкциями против России.

Ранее сообщалось, что экс-глава офиса президента устроил получасовую истерику в адрес украинского главы Владимира Зеленского после получения просьбы написать заявление об отставке. Как отметил источник, при ссоре в ход пошли оскорбления, упреки и обвинения.

Экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказывала, что Ермак саботировал приказы президента. По ее словам, он часто вводил Зеленского в заблуждение. Она назвала его самым опасным человеком во власти.