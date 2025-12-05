ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:06

Уволенный Ермак остался на важных государственных постах

«Зеркало недели»: уволенный Ермак сохранил минимум десять должностей

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Ермак сохранил как минимум 10 должностей в аппарате правительства страны, включая ключевые посты в штабе верховного главнокомандующего и Совете нацбезопасности и обороны, сообщает издание «Зеркало недели». Согласно публикации, экс-чиновник также остается зампредом Комиссии по антикоррупционной политике.

Помимо этого, Ермак, как сказано в публикации, входит в состав Национальной инвестиционной комиссии, Комиссии государственных наград и Координационного штаба по гуманитарным вопросам и является сопредседателем группы Ермака — Макфола, занимающейся санкциями против России.

Ранее сообщалось, что экс-глава офиса президента устроил получасовую истерику в адрес украинского главы Владимира Зеленского после получения просьбы написать заявление об отставке. Как отметил источник, при ссоре в ход пошли оскорбления, упреки и обвинения.

Экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказывала, что Ермак саботировал приказы президента. По ее словам, он часто вводил Зеленского в заблуждение. Она назвала его самым опасным человеком во власти.

Андрей Ермак
Украина
посты
должности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском
ВСУ убили 14 российских бойцов в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.