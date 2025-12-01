День матери
01 декабря 2025 в 14:47

Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику после слов об отставке

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак устроил получасовую истерику в адрес главы страны Владимира Зеленского после получения просьбы написать заявление об отставке, сообщает издание «Украинская правда». По информации источника, при ссоре в ход пошли оскорбления, упреки и обвинения.

Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил... форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями, — говорится в публикации.

Также в издании сообщили, что против Ермака в последнее время выступали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и заместитель самого экс-главы офиса Олег Татаров.

Ранее стало известно, что влиятельные представители украинской власти тайно координировали увольнение Ермака. Для этого был создан закрытый «революционный» чат, в котором чиновники обсуждали тактику давления на помощника украинского главы государства.

До этого бывший глава офиса президента заявлял, что не держит зла на уволившего его Зеленского. Он сообщил журналистам, что дружеские отношения связывали их еще задолго до занимаемых должностей.

