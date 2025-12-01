День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:02

Рассекречен закрытый чат украинской элиты для «уничтожения» Ермака

Близкое окружение Зеленского создало секретный чат для увольнения Ермака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Влиятельные представители украинской власти тайно координировали увольнение главы офиса президента Андрея Ермака, передает «Украинская правда». Для этого был создан закрытый «революционный» чат, в котором чиновники обсуждали тактику давления на помощника главы государства Владимира Зеленского.

Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета, как пустой стул справа от него, — писал один из высокопоставленных участников после отставки Ермака.

По словам источников, Ермак до последнего не допускал мысли о своей отставке и особенно болезненно воспринял то, что Зеленский поставил его перед фактом. Больше всего его задело ощущение, что президент «бросил» его в критический момент.

Разрыв был ужасным, — отметил инсайдер.

Политтехнолог Михаил Павлив ранее выразил мнение, что пост главы офиса президента Украины может занять один из заместителей Ермака — Игорь Жовква или Павел Палиса. По его словам, также рассматриваются премьер-министр Украины Юлия Свириденко и экс-посол в США Оксана Маркарова.

Андрей Ермак
Украина
Владимир Зеленский
увольнения
чаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.