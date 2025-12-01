Рассекречен закрытый чат украинской элиты для «уничтожения» Ермака

Влиятельные представители украинской власти тайно координировали увольнение главы офиса президента Андрея Ермака, передает «Украинская правда». Для этого был создан закрытый «революционный» чат, в котором чиновники обсуждали тактику давления на помощника главы государства Владимира Зеленского.

Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета, как пустой стул справа от него, — писал один из высокопоставленных участников после отставки Ермака.

По словам источников, Ермак до последнего не допускал мысли о своей отставке и особенно болезненно воспринял то, что Зеленский поставил его перед фактом. Больше всего его задело ощущение, что президент «бросил» его в критический момент.

Разрыв был ужасным, — отметил инсайдер.

Политтехнолог Михаил Павлив ранее выразил мнение, что пост главы офиса президента Украины может занять один из заместителей Ермака — Игорь Жовква или Павел Палиса. По его словам, также рассматриваются премьер-министр Украины Юлия Свириденко и экс-посол в США Оксана Маркарова.