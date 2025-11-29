День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:40

Стало известно, кто может занять место Ермака

Политтехнолог Павлив: Ермака могут сменить его заместители Жовква и Палиса

Павел Палиса Павел Палиса Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Место главы офиса президента Украины может занять один заместителей Андрея Ермака — Игорь Жовква или Павел Палиса, предположил в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, среди потенциальных кандидатов также рассматривают премьер-министра Украины Юлию Свириденко и экс-посла страны в США Оксану Маркарову.

Место Ермака могут занять Павел Палиса, Игорь Жовква, Юлия Свириденко или Оксана Маркарова, — заявил Павлив.

Политтехнолог отметил, что спектр преемников на пост главы офиса украинского президента достаточно широкий. По его словам, нельзя исключать, что на место Ермака придет новый кандидат.

Спектр преемников на место Ермака обширен. Я не исключаю, что может появиться и новый кандидат, — заключил Павлив.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. По его словам, украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.

Кроме этого, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев предположил, что отставка Ермака не поможет сохранить свой пост Владимиру Зеленскому. По его словам, Запад обратил внимание на коррупцию в Киеве в связи с успехами ВС РФ на фронте.

Андрей Ермак
Украина
Владимир Зеленский
преемники
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
