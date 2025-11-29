Стало известно, кто может занять место Ермака Политтехнолог Павлив: Ермака могут сменить его заместители Жовква и Палиса

Место главы офиса президента Украины может занять один заместителей Андрея Ермака — Игорь Жовква или Павел Палиса, предположил в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, среди потенциальных кандидатов также рассматривают премьер-министра Украины Юлию Свириденко и экс-посла страны в США Оксану Маркарову.

Политтехнолог отметил, что спектр преемников на пост главы офиса украинского президента достаточно широкий. По его словам, нельзя исключать, что на место Ермака придет новый кандидат.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. По его словам, украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.

Кроме этого, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев предположил, что отставка Ермака не поможет сохранить свой пост Владимиру Зеленскому. По его словам, Запад обратил внимание на коррупцию в Киеве в связи с успехами ВС РФ на фронте.