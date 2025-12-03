Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:32

На Украине уличили Ермака в саботировании приказов Зеленского

Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель: Ермак саботировал приказы президента

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Стрингер/РИА Новости
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак саботировал приказы Владимира Зеленского, рассказала экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. По ее словам, которые приводит издание «Страна.ua», Ермак часто вводил Зеленского в заблуждение. Она назвала его самым опасным человеком во власти.

Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. <...> Я каждый день молюсь Богу: спасибо за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович — это очень опасный человек, — призналась Мендель.

Ранее Мендель осудила противников плана США по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, все последующие инициативы будут иметь еще меньше преимуществ для Киева. Мендель констатировала, что критики плана и других мирных предложений на самом деле не защищают Украину.

При этом, как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, Зеленский уже скоро может стать фигурантом расследования НАБУ. Это возможно, если Киев продолжит сопротивляться мирному плану США.

