В России сделали Зеленскому одно «криминальное» предупреждение Депутат Никонов допустил преследование Зеленского НАБУ за отказ от мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом расследования НАБУ, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с ТАСС. По его словам, это возможно, если Киев продолжит сопротивляться мирному плану главы США Дональда Трампа.

Я не исключаю, что если Зеленский займет какую-то жесткую позицию, то и он окажется тоже под волохом этого антикоррупционного расследования, — сказал Никонов.

Депутат подчеркнул, что НАБУ было создано при участии США, а текущие дела фактически курируются Вашингтоном, который, по его словам, «интересуется собственными деньгами». Он добавил, что действия украинских правоохранителей носят вторичный характер, а масштаб расследований будет зависеть от того, насколько далеко захочет зайти американская сторона.

Нынешний тур антикоррупционных расследований связан с тем, чтобы все-таки сделать Украину более сговорчивой, — добавил парламентарий.

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак может избежать серьезных последствий, несмотря на текущее уголовное преследование. Он допустил, что НАБУ может прекратить давление на отставного чиновника.