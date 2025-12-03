Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:03

В России сделали Зеленскому одно «криминальное» предупреждение

Депутат Никонов допустил преследование Зеленского НАБУ за отказ от мирного плана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом расследования НАБУ, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с ТАСС. По его словам, это возможно, если Киев продолжит сопротивляться мирному плану главы США Дональда Трампа.

Я не исключаю, что если Зеленский займет какую-то жесткую позицию, то и он окажется тоже под волохом этого антикоррупционного расследования, — сказал Никонов.

Депутат подчеркнул, что НАБУ было создано при участии США, а текущие дела фактически курируются Вашингтоном, который, по его словам, «интересуется собственными деньгами». Он добавил, что действия украинских правоохранителей носят вторичный характер, а масштаб расследований будет зависеть от того, насколько далеко захочет зайти американская сторона.

Нынешний тур антикоррупционных расследований связан с тем, чтобы все-таки сделать Украину более сговорчивой, — добавил парламентарий.

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак может избежать серьезных последствий, несмотря на текущее уголовное преследование. Он допустил, что НАБУ может прекратить давление на отставного чиновника.

переговоры
США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
НАБУ
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
RT победил в четырех номинациях премии «Медиабренд»
В Благовещенске ввели масочный режим из-за ОРВИ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.