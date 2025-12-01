День матери
01 декабря 2025 в 18:52

Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского

Политолог Жарихин: уголовное преследование Ермака может быть прекращено

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Стрингер/РИА Новости
Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак может избежать серьезных последствий, несмотря на текущее уголовное преследование, предположил политолог Владимир Жарихин в беседе с Lenta.ru. Он допустил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прекратить давление на отставного чиновника.

Ермак ушел в отставку, и, насколько я понимаю, для НАБУ и тех, кто руководит этой организацией из-за океана, именно это было самым главным — чтобы он ушел. Поэтому не исключаю, что следователи могут ослабить хватку, и эта история для экс-главы офиса президента не закончится тюремным сроком, — сказал эксперт.

Жарихин подчеркнул, что Ермак лишился статуса всесильного руководителя и не представляет серьезной угрозы. Политолог добавил, что у экс-чиновника отсутствует как внутренняя поддержка, так и внешние покровители, что делает его политически нейтрализованным.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Госпогранслужба Украины получила распоряжение не выпускать за границу Андрея Ермака. По его словам, соответствующий документ уже поступил на пограничные КПП.

