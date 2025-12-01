День матери
01 декабря 2025 в 16:46

Экс-главе офиса Зеленского закрыли выезд с Украины

Депутат Гончаренко: пограничники Украины получили приказ не выпускать Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Госпогранслужба Украины получила распоряжение не выпускать за границу бывшего главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий документ уже поступил на пограничные КПП.

На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака, — написал Гончаренко.

Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Ермак устроил получасовую истерику в адрес Зеленского после получения просьбы написать заявление об отставке. По информации источника, при ссоре в ход пошли оскорбления, упреки и обвинения.

До этого стало известно, что влиятельные представители украинской власти тайно координировали увольнение Ермака. Для этого был создан закрытый «революционный» чат, в котором чиновники обсуждали тактику давления на помощника украинского главы государства.

Прежде экс-глава офиса президента заявлял, что не держит зла на уволившего его Зеленского. Он отмечал, что дружеские отношения связывали их еще задолго до занимаемых должностей.

