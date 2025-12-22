На Украине уволили еще одного советника главы офиса президента

На Украине уволили еще одного советника главы офиса президента Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко уволен с должности

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко уволен со своей должности, сообщает издание «Украинские новости». В ответе на запрос отмечается, что после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса все его помощники и советники были уволены.

В связи с увольнением руководителя офиса лица, находящиеся на должностях помощников и советников — штатных и внештатных, — руководителя офиса, уволены с занимаемых должностей, — говорится в документе.

С октября 2023 года Сергей Лещенко исполнял обязанности советника, занимаясь организацией работы с общественностью, гражданским сектором, ветеранскими организациями и средствами массовой информации. Ранее он представлял партию «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины и прославился своей деятельностью по борьбе с коррупцией через публикацию расследований о высокопоставленных государственных деятелях.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки Ермака Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.