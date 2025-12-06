ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 17:35

Политолог ответил, закончится ли политическая карьера Ермака

Политолог Светов: Ермак может неофициально остаться у власти

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Социальные сети
Указы об отстранении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака от работы в составе СНБО и ставки верховного главнокомандующего могут быть формальностью, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, помощник Зеленского не перестанет оказывать своего влияния на киевскую администрацию.

Бюрократические процедуры — это несколько иное, поэтому Ермака постепенно юридически убрали со всех должностей. Но это не значит, что он перестанет влиять на положение дел на Украине, можно же неформально руководить. Ему необязательно входить в какую-то структуру, если он продолжает иметь доступ к уху Зеленского, — заявил Светов.

Политолог отметил, что возможное сохранение власти Ермака может поддерживаться его сторонниками. По его словам, рычагом влияния экс-главы офиса Зеленского может стать компромат на украинского президента.

Многие люди в руководстве Украины расставлены Ермаком: они обязаны ему. Какие-то рычаги влияния у него на них есть. Тем более он очень многое знает. И если Зеленский начнет на него давить, то Ермак может сдать своего президента. Поэтому Зеленский находится в ситуации, в которой ему надо быть очень аккуратным: с одной стороны, представить обществу, что он избавляется от коррупционеров, а с другой стороны, себе не нанести бы вред. На место Ермака также могут какого-нибудь слабака из его же людей: тогда ситуация так же останется, как и была, — заключил Светов.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении Ермака от работы в Совете национальной безопасности и обороны и ставки главнокомандующего. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте украинского президента.

Украина
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
отставки
Александрина Гуловская
А. Гуловская
