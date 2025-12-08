Раскрыто, кто объявил «войну» маркетплейсам

Крупнейшие российские ретейлеры и банки требуют от правительства ввести ограничения на демпинг и финансовую деятельность маркетплейсов, сообщает «Коммерсант». С таким коллективным обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину выступили главы «Детского мира», «М.Видео», DNS и других сетей. Они также просят запретить онлайн-площадкам субсидировать скидки за счет завышенных комиссий с продавцов.

Скидки должны оставаться нормальным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов, — заявили в «М.Видео».

Ранее председатель ВТБ Андрей Костин заявил, что маркетплейсы предпочли развивать собственные банковские сервисы, а не вступать в партнерство с действующими крупными финансовыми организациями. По его словам, его ВТБ готов к сотрудничеству с онлайн-площадками, однако на данный момент между сторонами сохраняются существенные разногласия.

Кроме того, депутат Государственной думы Анатолий Аксаков заявил, что инициатива о запрете финансовым организациям владеть маркетплейсами не получила поддержки и не будет принята. По словам парламентария, все участники рынка должны иметь одинаковые возможности для работы на данных онлайн-платформах.