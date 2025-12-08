Генерала-коррупционера из ФСИН могут лишить имущества

Суд может принять решение о конфискации имущества у бывшего начальника НИИ ФСИН России генерала Андрея Быкова, сообщает РИА Новости. В свое время офицера осудили за коррупцию. Кассационный суд отменил соответствующую часть приговора, вынесенного Головинским районным судом Москвы. Изначально не был рассмотрен вопрос о возможной конфискации имущества Быкова при вынесении решения.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе судей. В декабре 2023 года Головинский суд признал генерала Быкова виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взяток. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Также его оштрафовали на 5 млн рублей.

Ранее суд в Москве избрал меру пресечения для вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова, который обвиняется в получении взятки. Чиновник будет находиться под домашним арестом до 2 февраля 2026 года. Суд удовлетворил ходатайство СК, которое полагало, что на свободе Егоров может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

До этого сообщалось, что в Москве также будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры, связанный с крупнейшим в истории российских правоохранительных органов делом о взяточничестве. Экс-сотрудник БСТМ МВД Георгий Сатюков в свое время был заочно арестован. Его обвиняют в получении взятки в размере 5 млрд рублей от администратора криптобиржи.