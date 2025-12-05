Нижегородский вице-мэр Егоров отправился под домашний арест

Московский районный суд избрал меру пресечения для вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова, обвиняемого в получении взятки. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, чиновник отправлен под домашний арест на срок до 2 февраля 2026 года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на домашнем аресте, полагая, что Егоров, находясь на свободе, может скрыться от предварительного расследования или оказать воздействие на свидетелей по делу. Егорову предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Сам чиновник и его защита согласились с избранной мерой пресечения.

Егоров занял должность первого заместителя главы администрации города в конце августа, до этого почти три года исполняя эти обязанности. Его предшественник на посту Илья Штокман также был арестован по обвинению в получении взятки в размере 55 млн рублей осенью 2022 года, после чего ушел на СВО.

Калининградский областной суд приговорил бывшего депутата регионального Заксобрания Ивана Грибова к 12 годам колонии строгого режима за дачу взяток. Он подкупал сотрудника прокуратуры деньгами и пачками сигарет. Таким образом народный избранник обеспечил себе беспрепятственный незаконный ввоз табачной продукции, на чем заработал 648 млн рублей.