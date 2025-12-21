Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 08:48

Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов

Постпред России при ОБСЕ Буякевич: конфискация активов подорвет доверие к евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Конфискация российских активов негативным образом скажется на Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая уже не сможет нормально функционировать, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, которые приводит РИА Новости, за таким решением также последует подрыв доверия к евро.

Это фундаментально подорвет финансовую основу существования Европейского союза как такового, поскольку доверие к евро будет утрачено. А это, безусловно, напрямую отразится и на ОБСЕ. В условиях, когда одни государства у других фактически изымают активы, организация, созданная как площадка для диалога, просто не сможет нормально функционировать, — предупредил Буякевич.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.

ОБСЕ
Европа
замороженные активы
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина убила двух бывших мужей за день
Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Россия планирует запустить прямые авиарейсы с одной курортной страной
Встреча с другом по переписке закончилась жестоким избиением и кражей
Мошенники придумали новую схему с доставкой новогодних подарков
В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе
Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском
Дочь Очир-Горяева рассказала, как Герой России относится к своим бойцам
В МИД России раскрыли, как атаки БПЛА ВСУ отражаются на мирных переговорах
На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина
Во Франции усилили охрану улиток и устриц
22 декабря — День энергетика: праздник тех, кто дарит нам свет
Золотой костюм Киркорова или корсет Алсу: в чем встречать Новый год — 2026
Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована
Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области
Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов
Банки в России стали проверять родственную связь при крупных переводах
Украинские солдаты бегут из Вильчи мелкими группами
Посол Малайзии назвал россиянам места для посещения в стране
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.