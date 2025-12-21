Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов

Конфискация российских активов негативным образом скажется на Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая уже не сможет нормально функционировать, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, которые приводит РИА Новости, за таким решением также последует подрыв доверия к евро.

Это фундаментально подорвет финансовую основу существования Европейского союза как такового, поскольку доверие к евро будет утрачено. А это, безусловно, напрямую отразится и на ОБСЕ. В условиях, когда одни государства у других фактически изымают активы, организация, созданная как площадка для диалога, просто не сможет нормально функционировать, — предупредил Буякевич.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.