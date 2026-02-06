Захарова рассказала, что подарил Лаврову председатель ОБСЕ в Москве

Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова: председатель ОБСЕ подарил Лаврову шкатулку с музыкой Чайковского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева) и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу (справа) во время встречи в Москве Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева) и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу (справа) во время встречи в Москве Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
В ходе визита в Москву председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис преподнес главе российского МИД Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Шкатулка воспроизводит композицию Петра Чайковского и символически связана с премьерой балета «Спящая красавица» 1890 года.

15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Спящая красавица», в основу которого легла европейская сказка XVII века. Именно так гости и объяснили выбор подарка, — написала Захарова.

По ее словам, подарок призван напомнить, что Россия является неотъемлемой частью европейской культуры. В ответ Лавров вручил Кассису шкатулку с изображением Московского Кремля, сопроводив ее напоминанием о том, что Россия — это часть мировой истории.

Захарова отметила, что западные гости, по ее наблюдениям, смутились, получив подарок с изображением Кремля, и не решились взять его с собой. В результате сувенир пришлось отправить им позже.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не намерен проводить встречу с Иньяцио Кассисом. Он уточнил, что переговоры со швейцарской стороной ведет министр иностранных дел.
