В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ Песков: Путин не планирует проводить встречу с председателем ОБСЕ в Москве

Президент России Владимир Путин не намерен проводить встречу с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который прибыл в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что переговоры со швейцарской стороной ведет министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Его визави является министр иностранных дел Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено, — говорится в материале.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что глава внешнеполитического ведомства в ходе переговоров с руководством ОБСЕ обсудит кризис внутри организации. Лавров проведет встречу с Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу.

Кроме того, заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании постоянного совета организации сообщил, что Москва направила официальные обращения верховному комиссару по делам национальных меньшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека в связи с дискриминацией русскоязычных граждан в Латвии. Россия призвала Ригу проявить благоразумие, а соответствующие структуры — дать адекватную оценку происходящему.