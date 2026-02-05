Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:56

В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ

Лавров обсудит с председателем ОБСЕ Кассисом кризис в организации

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на переговорах с руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе кризис в межугосударственном объединении, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Глава российской дипломатии встретится 6 февраля с председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах, в том числе для развязывания антироссийской истерии, — сообщили в министерстве.

В центре внимания российской стороны окажутся проблемные темы в гуманитарной сфере. Как указали в МИД РФ, Лавров заострит внимание швейцарского коллеги на необходимости борьбы с переписыванием истории, медиацензурой, а также на важности защиты прав верующих и национальных меньшинств.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства планирует поднять болезненный для РФ вопрос о кадровом дисбалансе в ОБСЕ. Отдельным блоком станет обсуждение претензий России к гуманитарным институтам ОБСЕ, которые, по мнению Москвы, страдают от политического давления Запада.

Ранее Кассис по приезде в Киев заявил о намерении посетить Москву в ближайшее время. До этого он также делился своими планами в качестве действующего председателя ОБСЕ. По его словам, организация должна вновь сосредоточить усилия на основных задачах защиты безопасности и мира в Европе.

Сергей Лавров
МИД РФ
ОБСЕ
кризисы
встречи
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за вредной привычки
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.