В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ

В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ Лавров обсудит с председателем ОБСЕ Кассисом кризис в организации

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на переговорах с руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе кризис в межугосударственном объединении, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Глава российской дипломатии встретится 6 февраля с председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах, в том числе для развязывания антироссийской истерии, — сообщили в министерстве.

В центре внимания российской стороны окажутся проблемные темы в гуманитарной сфере. Как указали в МИД РФ, Лавров заострит внимание швейцарского коллеги на необходимости борьбы с переписыванием истории, медиацензурой, а также на важности защиты прав верующих и национальных меньшинств.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства планирует поднять болезненный для РФ вопрос о кадровом дисбалансе в ОБСЕ. Отдельным блоком станет обсуждение претензий России к гуманитарным институтам ОБСЕ, которые, по мнению Москвы, страдают от политического давления Запада.

Ранее Кассис по приезде в Киев заявил о намерении посетить Москву в ближайшее время. До этого он также делился своими планами в качестве действующего председателя ОБСЕ. По его словам, организация должна вновь сосредоточить усилия на основных задачах защиты безопасности и мира в Европе.