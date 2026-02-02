Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 16:43

Председатель ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в Москву

Председатель ОБСЕ Кассис приехал в Киев

Иньяцио Кассис Иньяцио Кассис Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис приехал в Киев, сообщает телеканал «Новости. Live». Дипломат также заявил о намерении посетить Москву в ближайшее время.

Мы поедем в Москву с тем же посланием: Россия, Украина и еще 55 стран являются членами ОБСЕ. Если они серьезно относятся к этой организации, мы все должны работать вместе, чтобы как можно скорее найти решение, — сказал Кассис.

Ранее дипломат поделился планами в качестве действующего председателя ОБСЕ посетить Москву и Киев. По его словам, организация должна вновь сосредоточить усилия на основных задачах защиты безопасности и мира в Европе.

Позже представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров в пятницу, 6 февраля, проведет переговоры с Кассисом. По словам дипломата, министр прибудет в Москву в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ожидается, что стороны детально обсудят возможности действующего председателя по восстановлению полноценной работы организации во всех трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

