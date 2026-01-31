Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:51

Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину

Глава МИД Швейцарии отправится в Москву и Киев в качестве председателя ОБСЕ

Иньяцио Кассис Иньяцио Кассис Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в его планах посетить Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает пресс-служба правительства конфедерации. По его словам, ОБСЕ должна вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе.

Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву, — заявил он.

До этого Кассис отметил, что ОБСЕ подготовила оперативный план для организации мониторинга на Украине в течение считаных часов после возможного прекращения огня. По его мнению, способность ОБСЕ быстро отреагировать на перемирие является главным испытанием и оправданием ее существования. Дипломат пояснил, что генсек организации начал разработку плана еще в прошлом году.

До этого Кассис также выразил уверенность, что участие ОБСЕ в поддержании режима прекращения огня было бы легитимным и с точки зрения России. Он напомнил, что РФ является полноправным участником организации, что теоретически может способствовать признанию миссии.

