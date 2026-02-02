Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии

Захарова: Лавров 6 февраля проведет переговоры с главой МИД Швейцарии Кассисом

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 февраля проведет переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщила представитель российского министерства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, Кассис прибудет в Москву в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

6 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ, — сказала она.

По словам Захаровой, в повестке встречи — поиск путей выхода из глубокого кризиса, в котором оказалась ОБСЕ. Ожидается, что стороны детально обсудят возможности действующего председателя по восстановлению полноценной работы организации во всех трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

По итогам переговоров Иньяцио Кассис не планирует общение с журналистами. В свою очередь, Сергей Лавров сделает для прессы итоговое заявление.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии заявил, что в его планах посетить Москву и Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ. По его словам, организация должна вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе.

