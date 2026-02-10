Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы

Некоторые россияне запланировали отпуск в феврале. Как правило, в конце зимы стоит не лучшая погода — зачастую ветрено и достаточно морозно. Куда стоит отправиться на отдых в России в это время, где можно расслабиться и порелаксировать недалеко от Москвы — в материале NEWS.ru.

Выгодно ли отдыхать в феврале

С одной стороны, казалось бы, февраль — не лучшее время для отпуска, с другой — именно в этот период можно хорошо сэкономить, рассказала NEWS.ru туристический агент Елизавета Чернова.

По ее словам, февраль, как правило, славится хорошими скидками: «По опыту могу сказать, что отпуск в конце зимы выбирают наиболее продвинутые туристы. Отдохнуть можно вполне качественно, однако ценник окажется куда более щадящим, чем весной, не говоря уже о лете».

Чернова пояснила, что зачастую отельеры сбрасывают цены по той причине, что эффект новогодних праздников еще не закончился: «Как правило, многие сильно потратились в декабре-январе, поэтому перешли в режим экономии. Бизнесу же лучше предоставлять услуги с определенным дисконтом, чем вообще нести убытки. Поэтому февральские дни в этом смысле идеальны».

Какие варианты отдыха возможны в феврале

Если отпуск выпал на февраль, главное — честно ответить себе на вопрос, чего вы хотите от этой поездки, пояснила в разговоре с NEWS.ru эксперт по туризму, основатель и директор туристического агентства MAYEL Travel Майя Котляр.

Отдых в Красной Поляне Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Нужны сильные эмоции и эффект „вау“ — выбирайте северное сияние на Кольском полуострове или зимний Байкал. Хочется восстановить тело — сон, спа, тишина без перелетов, — идеально подойдет Подмосковье: Завидово, Истра, загородные спа-резорты. Нужно движение, энергия, спорт — однозначно Красная Поляна, февраль там лучший по снегу», — рассказала собеседница.

Если же хочется «культурно и вкусно», сменить картинку и ритм — Санкт-Петербург, Казань или Калининград работают безотказно даже зимой, утверждает Котляр.

Куда поехать на отдых в России в феврале

Если у вас запланирован отпуск в феврале, то это прекрасная возможность отправиться на горнолыжный курорт, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Вариантов тут несколько: Красная Поляна в Сочи, Шерегеш, Архыз и Алтай, например. Не стоит сбрасывать со счетов и Мурманск», — говорит эксперт.

Другой вариант — просто поехать погулять в Сочи, очевидно, что погода здесь окажется комфортнее, нежели, например, в Центральной России.

Также в феврале можно отправиться в Казань, Калининград или Карелию. По словам Ансталь, во всех этих случаях туристы вряд ли окажутся разочарованы.

Еще один маршрут, который всегда актуален, — Байкал. По мнению Ансталь, поездка на величайшее озеро, несомненно, оставит неизгладимые впечатления.

«Однако в данном случае мы рекомендуем выбирать авторский тур. На мой взгляд, это потрясающий вариант. Как правило, программа и цена абсолютно адекватны для того периода времени и того объема наполнения, которое там присутствует», — заверила собеседница NEWS.ru.

Озеро Байкал Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тем же, кто не хочет уезжать далеко от Москвы, можно посетить соседние регионы. По ее словам, прекрасный формат отдыха — подмосковные спа-отели: «Сейчас их довольно много. Причем совсем не обязательно отправляться туда на длительный срок — можно приехать на два-три дня, спокойно отдохнуть, порелаксировать, покупаться, погулять по территории. В конце концов, просто побыть либо наедине с самим собой, либо со своей семьей».

Также специалист рекомендует поехать в Кострому, Тулу или Ярославль. «Это отличный вариант, тем более туда нетрудно добраться на автомобиле. Можно вообще взять экскурсию по Золотому кольцу, узнать что-то новое, посетить города, в которых вы еще не были. Поэтому вариантов отдыха в России в феврале на самом деле не меньше, чем за рубежом. Причем порой такие поездки оказываются даже интереснее и выгоднее», — заверила Ансталь.

Дорого ли отдыхать в феврале в России

Если говорить об отдыхе на горнолыжных курортах, то ценовые варианты здесь значимо разнятся, рассказала турагент Елизавета Чернова.

«Конечно, в идеале следует заложить 100–150 тысяч рублей на человека. Надо понимать, что многое зависит от того, в каком месте вы будете останавливаться, какой курорт выберете», — указала собеседница.

Если просто отдохнуть в Сочи, то сейчас можно подобрать вполне бюджетный вариант, утверждает Наталия Ансталь. По ее словам, отпуск тут в это время можно провести всего за 30–40 тысяч рублей. Февральский отдых в Карелии окажется дороже — на него, по оценкам Ансталь, следует закладывать не менее 50 тысяч рублей на человека.

Путешествие на Байкал, по оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, окажется наиболее дорогим.

Туристы на Байкале Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko/Global Look Press

«Отдых на Байкале — дорогостоящее удовольствие. Здесь на одного человека следует закладывать не менее 90 тысяч рублей. Все зависит от того, где проживать, питаться, на какие экскурсии ездить», — отметила Ансталь.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что отдых за границей в конце зимы — начале весны может приятно порадовать с точки зрения цен. Например, погода в странах Юго-Восточной Азии располагает к пляжному отдыху, при этом период высокого сезона еще не наступил.

Читайте также:

Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур

Холодно, но выгодно. Куда поехать на отдых за рубеж в марте, как сэкономить

«Жуткое место»: топ-5 стран, которые разочаровали туристов из РФ в 2025-м