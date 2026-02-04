«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха

Лучшее время бронирования отдыха приходится на начало программ раннего бронирования, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года в сфере туризма, а также основным тенденциям 2026-го. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, объекты и партнеры туроператоров предлагают свои скидки. Например, отели зимой готовы снизить цены на лето на 50-60%.

И такой лайфхак, рекомендация, нашим туристам, что чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, (напомню, что закончится в конце марта), тем скидка меньше. Те, кто бронировал в январе, они могли даже в некоторых случаях гарантировать себе отдых по цене на 50-60% ниже, чем этот же тур стоил бы летом, — отметила она.

Глава АТОР подчеркнула, что такой динамики спроса и таких специальных цен, как в 2026-м, в предыдущем году не было. Это такая яркая характеристика текущего года, объяснила она.

Ранее Ломидзе сообщила, что средний чек поездки в Турцию этим летом на двоих составит от 200 тыс. рублей. По ее словам, речь идет о размещении в хорошем четырехзвездочном отеле по системе «все включено».