В АТОР раскрыли примерные цены на летний отдых в Турции Глава АТОР: поездка в Турцию этим летом на двоих обойдется в 200 тыс. рублей

Средний чек поездки в Турцию этим летом на двоих составит от 200 тыс. рублей, заявила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года в сфере туризма, а также основным тенденциям 2026-го. По ее словам, речь идет о размещении в хорошем четырехзвездочном отеле по системе «все включено».

Мы говорим про размещение в хорошей «четверке» по системе «все включено». Летом такие цены соответственно будут от 200 тыс. на двоих, предположительно. Но опять же, многое зависит еще и от валютной конъюнктуры. Потому что те цены, которые мы сейчас видим на выездном рынке, они во многом обусловлены тем, что у нас укрепление рубля. И евро, и доллар стоят не так дорого. При пересчете получается в рублях очень привлекательная цена, — отметила она.

По ее словам, в январе на эти туры были беспрецедентные скидки (-50%). Речь идет о 130-140 тыс. рублей на двоих. В марте уже ожидается подорожание до 160-180 тыс. рублей, подчеркнула директор АТОР.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово бронируют летний отдых на 2026 год, спрос на зарубежные направления в рамках акций раннего бронирования увеличился в пять раз. Лидерами стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Так, продажи туров в Турцию выросли в три раза, в Египет — в восемь раз, интерес к ОАЭ увеличился на 66%.