Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:55

Стало известно, как вырос спрос на раннее бронирование туров на лето

FUN & SUN: спрос на раннее бронирование летнего отдыха вырос в пять раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские туристы массово бронируют летний отдых на 2026 год, спрос на зарубежные направления в рамках акций раннего бронирования увеличился в пять раз, сообщили NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN & SUN. Лидерами стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Так, продажи туров в Турцию выросли в три раза, в Египет — в восемь раз, интерес к ОАЭ увеличился на 66%.

Фиксируем рост спроса в пять раз по всем зарубежным направлениям. Основной вклад в динамику обеспечивают массовые направления — в три раза выросла Турция, в восемь раз — Египет, ОАЭ — на 66%. В России заранее покупают туры на пляжные курорты. Лидирует Сочи, далее — Анапа, Геленджик, Калининград, Минводы, — сообщил туроператор.

Согласно предварительной статистике, на эти три зарубежных направления приходится почти 90% всех забронированных на лето-2026 туров. Турция лидирует с долей в 60%, Египет занимает 19%, а ОАЭ — 9% рынка.

По данным туроператора, в настоящее время по акции раннего бронирования на летний сезон 2026 года можно также приобрести туры во Вьетнам, Таиланд, на Шри-Ланку и Мальдивы.

Ранее в МИД РФ заявили, что россиянам стоит учитывать рост числа нападений на туристов в Чили. Ситуация особенно опасна в центре Сантьяго в вечерние и ночные часы.

туры
продажи
спрос
туроператоры
Турция
Египет
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля
Магнитные бури сегодня, 3 февраля: что завтра, «черные лебеди» на Солнце
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.