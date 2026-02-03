Стало известно, как вырос спрос на раннее бронирование туров на лето FUN & SUN: спрос на раннее бронирование летнего отдыха вырос в пять раз

Российские туристы массово бронируют летний отдых на 2026 год, спрос на зарубежные направления в рамках акций раннего бронирования увеличился в пять раз, сообщили NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN & SUN. Лидерами стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Так, продажи туров в Турцию выросли в три раза, в Египет — в восемь раз, интерес к ОАЭ увеличился на 66%.

Фиксируем рост спроса в пять раз по всем зарубежным направлениям. Основной вклад в динамику обеспечивают массовые направления — в три раза выросла Турция, в восемь раз — Египет, ОАЭ — на 66%. В России заранее покупают туры на пляжные курорты. Лидирует Сочи, далее — Анапа, Геленджик, Калининград, Минводы, — сообщил туроператор.

Согласно предварительной статистике, на эти три зарубежных направления приходится почти 90% всех забронированных на лето-2026 туров. Турция лидирует с долей в 60%, Египет занимает 19%, а ОАЭ — 9% рынка.

По данным туроператора, в настоящее время по акции раннего бронирования на летний сезон 2026 года можно также приобрести туры во Вьетнам, Таиланд, на Шри-Ланку и Мальдивы.

Ранее в МИД РФ заявили, что россиянам стоит учитывать рост числа нападений на туристов в Чили. Ситуация особенно опасна в центре Сантьяго в вечерние и ночные часы.