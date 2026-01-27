Холодно, но выгодно. Куда поехать на отдых за рубеж в марте, как сэкономить

С приближением весны россияне все активнее строят планы на зарубежный отдых. Эксперты отрасли утверждают, что поездки на курорты в марте позволяют заметно сэкономить. Куда можно отправиться в первый весенний месяц, какие страны посетить, как сэкономить и что следует предусмотреть — в материале NEWS.ru.

Почему в марте отдыхать выгодно

Отдых в марте действительно может приятно порадовать с точки зрения цен, рассказала NEWS.ru туристический агент Елизавета Чернова.

«Многое зависит от того, какую цель вы преследуете. Однако палитра возможных вариантов не может не радовать. Так, на пляжах Юго-Восточной Азии все так же сохраняется прекрасная погода и теплое море. Вместе с тем традиционно март не является высоким сезоном и популярным периодом для туристических поездок. Из этого обстоятельства можно извлечь довольно весомую выгоду», — пояснила Чернова.

По ее словам, март — это переходный период: «С одной стороны, зима вроде бы в полной мере не закончилась, с другой — цены на отдых в этот месяц еще не начали расти в геометрической прогрессии».

Чернова отметила, что, например, в марте в ОАЭ «низкий сезон»: туристов довольно мало, отели стоят полупустые, и туроператоры предлагают скидки.

«Цены на отдых в Таиланде в марте заметно снижаются по сравнению с пиковыми зимними месяцами. Это конец высокого сезона: туристический поток спадает, а отели предлагают скидки до 20–30%. По этой причине можно найти дешевые туры за несколько дней до вылета, когда у туроператоров остаются непроданные путевки и свободные места на авиарейсы», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пользу зарубежного отдыха в марте играет и установившийся рекордно низкий курс доллара, пояснил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Сейчас действительно сложилась уникальная ситуация, связанная с очень низким курсом доллара. Соответственно, люди в рублях стали зарабатывать больше, поэтому поездки в рублях практически не дорожают, а траты за рубежом становятся более доступными. Например, если раньше завтрак за 10 долларов считался очень дорогим, то сейчас это всего лишь 800 рублей», — подчеркнул Мкртчян.

Куда поехать отдыхать в марте

Традиционные страны, куда россияне могут отправиться в марте, это Египет, Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, отметил Мкртчян.

«Кроме того, некоторые выбирают и Турцию, хотя более активно ее бронируют на апрель, поскольку в марте там невозможно купаться», — отметил эксперт.

Тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru отметила, что в Турции в марте можно найти отели, которые ориентированы на холодный сезон.

Елизавета Чернова рекомендует обратить внимание на отдых в Египте: «Если уже сегодня забронировать отдых в Стране пирамид, то есть шанс получить самые выгодные цены. Можно выбрать курорты Хургада, Макади-Бей и Сахл-Хашиш — там песчаные пляжи, плавный заход и неглубокое море без волн. В первый весенний месяц там вполне можно купаться. Кроме того, большинство отелей Шарма, Макади и Эль-Гуны включают подогреваемые бассейны до конца марта, что удобно, если море еще прохладно в утренние часы».

По ее словам, для спокойного отдыха без ветра стоит выбирать бухты с закрытой географией — Рас-Ум-Сид, Наама-Бей, Макади-Бей.

В Стране пирамид в марте наступает так называемая египетская зима, говорит Ансталь. «Подразумевается, что в этот период там становится несколько прохладнее, чем обычно, поэтому цены тоже пониже. Но для отдыха вполне благоприятное время», — говорит блогер.

Наама-Бей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один выгодный вариант — ОАЭ, подтверждает Чернова. Она пояснила, что в начале марта в Эмиратах, как правило, стоит мягкая погода: уже достаточно тепло (в среднем +25 градусов — в дневное время и +18 — ночью), однако еще нет изнуряющей жары, как летом.

«В среднем в Дубае в марте температура воздуха днем — +26–28 градусов, а ночью — не ниже +20–21. Также рекомендую обратить внимание на Фуджейру — курорт на берегу Оманского залива, в марте здесь теплее, чем в Дубае, Шардже или Абу-Даби», — сообщила собеседница.

По словам Ансталь, пул стран, в которые можно поехать на отдых в начале весны, довольно обширен: это и Таиланд, и Вьетнам, и Куба, и Китай, и Катар, а также Марокко и Саудовская Аравия.

Стоит ли бронировать мартовский отдых заранее

Некоторые направления отдыха в марте пользуются среди россиян повышенной популярностью, объясняет Наталия Ансталь. В числе таковых, по ее словам, Таиланд и Вьетнам.

«Если вы планируете поездку в марте, то есть уже под конец сезона, то лучше забронировать уже сейчас, поскольку туры будут стоить чуть дешевле. К тому же выбор отелей окажется куда шире, нежели вы будет смотреть путевки ближе к дате планируемого отдыха. Аналогичная ситуация и с перелетами: заранее проще выбрать более удобный вариант», — указала эксперт.

Елизавета Чернова также рекомендует бронировать отдых уже сейчас: «Надо пользоваться экономической ситуацией и низким курсом иностранной валюты».

Насколько дорого отдыхать в марте

По данным туристических агентств, которые удалось агрегировать NEWS.ru, десятидневный отдых в марте в Таиланде на двоих обойдется минимум в 200 тысяч рублей. В эту сумму включены перелеты, проживание и завтраки.

Во Вьетнаме две недели можно отдохнуть в среднем за 215–230 тысяч рублей. В ОАЭ неделя отдыха с завтраками и ужинами обойдется примерно в 110 тысяч на двоих.

В первый весенний месяц можно отправиться в Стамбул. Пятидневный тур на двух человек, включающий завтраки, будет стоить минимум 85 тысяч рублей.

