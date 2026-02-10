Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 20:17

Телезвезда призналась, что пережила изнасилование

Телеведущая Эшли Джеймс публично заявила об изнасиловании в университете

Эшли Джеймс Эшли Джеймс Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корреспондент британского телешоу «Этим утром» Эшли Джеймс впервые публично рассказала, что стала жертвой изнасилования в годы учебы в университете, сообщает The Mirror. Телеведущая заявила, что думает о произошедшем каждый день, назвав это одним из самых ужасных моментов в своей жизни.

Да, я была пьяна, да, я была одета для выхода в свет. Но это не моя вина. <...> Мы учим женщин, как не стать жертвой изнасилования, вместо того, чтобы учить мужчин, как не насиловать, — подчеркнула Джеймс.

В своем обращении она раскритиковала распространенную в обществе тенденцию обвинять жертв сексуального насилия. По ее словам, обстоятельства, такие как состояние опьянения или выбор одежды, не могут служить оправданием для преступления.

Ранее в Норвегии был задержан 29-летний Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Метте-Марит, подозреваемый в четырех случаях изнасилования. В общей сложности ему предъявлено 38 пунктов обвинения, включая физическое и психологическое насилие в отношении бывших партнерш, а также угрозы с применением ножа.

изнасилования
жертвы
звезды
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
У пострадавшего при взрыве машины во Фрязино были враги
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram. Полный текст
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Писательницу уличили в сексуализации детей в романе
В США назвали главную характеристику российского бомбардировщика
Две знаменитые в России фамилии могут оказаться в 20-м пакете санкций ЕС
«Я намерен это сделать»: Стармер сделал заявление насчет отставки
Автомобиль взорвался на ж/д переезде
Жители российского села остались без воды после падения водонапорной башни
Сможет ли РКН заблокировать Telegram? Почему не получилось в первый раз
Телезвезда призналась, что пережила изнасилование
Британия исключила из санкций болгарские «дочки» ЛУКОЙЛа
Telegram замедляют в России: чем заменить, топ-3 альтернативных сервиса
Аль Бано с хитом «Felicità» выступит в трех российских городах
Стало известно, какой продукт защищает от деменции и инсульта
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.