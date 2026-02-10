Телезвезда призналась, что пережила изнасилование

Корреспондент британского телешоу «Этим утром» Эшли Джеймс впервые публично рассказала, что стала жертвой изнасилования в годы учебы в университете, сообщает The Mirror. Телеведущая заявила, что думает о произошедшем каждый день, назвав это одним из самых ужасных моментов в своей жизни.

Да, я была пьяна, да, я была одета для выхода в свет. Но это не моя вина. <...> Мы учим женщин, как не стать жертвой изнасилования, вместо того, чтобы учить мужчин, как не насиловать, — подчеркнула Джеймс.

В своем обращении она раскритиковала распространенную в обществе тенденцию обвинять жертв сексуального насилия. По ее словам, обстоятельства, такие как состояние опьянения или выбор одежды, не могут служить оправданием для преступления.

Ранее в Норвегии был задержан 29-летний Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Метте-Марит, подозреваемый в четырех случаях изнасилования. В общей сложности ему предъявлено 38 пунктов обвинения, включая физическое и психологическое насилие в отношении бывших партнерш, а также угрозы с применением ножа.