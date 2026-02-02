Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 16:42

В Норвегии «повязали» похотливого сына кронпринцессы

Сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит задержали по подозрению в насилии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Норвегии был задержан 29-летний Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Метте-Марит, подозреваемый в четырех случаях изнасилования, сообщает агентство NTB. В общей сложности ему предъявлено 38 пунктов обвинения, включая физическое и психологическое насилие в отношении бывших партнерш, а также угрозы с применением ножа.

По данным следствия, ряд предполагаемых преступлений был совершен, когда жертвы спали или находились в сильном алкогольном опьянении. Сам задержанный до этого заявлял, что действовал под влиянием запрещенных веществ и спиртного, а также давно страдает от наркозависимости.

Ранее стало известно, что в материалах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна свыше тысячи раз упоминается кронпринцесса Норвегии. Их общение в 2011-2013 годах включало беседы о литературе, поздравительные послания и личные приглашения. К примеру, Эпштейн предлагал ей отправиться за покупками в бутик Prada и организовал поездку к дантисту для отбеливания зубов в Палм-Бич.

Кроме того, российский бизнесмен Умар Джабраилов подтвердил свое знакомство с Гислейн Максвелл — бывшей помощницей американского финансиста, обвиненного при жизни в сексуальной эксплуатации детей. Данное признание было сделано на фоне публикации новых рассекреченных документов по данному делу.

Норвегия
принцессы
задержания
сыновья
насилие
