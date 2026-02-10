Зимняя Олимпиада — 2026
Ребенок выжил после падения с горы с отцом и замерз насмерть

В Шотландии 12-летний мальчик и его отец сорвались с горы и не выжили

Гора Бен-Невис Гора Бен-Невис Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Шотландии 12-летний мальчик погиб от переохлаждения на самой высокой горе страны Бен-Невис, выжив после падения с отцом с пика Бидиан нам Биан, сообщает Daily Mail. Трагедия произошла еще в мае 2024 года, однако подробности появились недавно при оглашении результатов расследования.

В публикации говорится, что 49-летний Томас Парри вместе с сыном сорвались со скального выступа. Отец получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Ребенок пережил падение, получив серьезную травму головы, однако впоследствии скончался от переохлаждения.

Ранее сотрудник ресторана Olive Garden в американском городе Уильямспорт погиб в результате несчастного случая на производстве. По данным полиции, его голова попала в промышленную фритюрницу с кипящим маслом. Коллеги мужчины пытались его спасти, в результате чего одна из сотрудниц получила легкие ожоги.

До этого турист из России по имени Ильяр погиб во время отдыха на острове Самуи в Таиланде. Бизнесмен из Москвы попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки «На Пхра Лан». Однако мужчина сорвался со скалы и разбился.

