Ребенок выжил после падения с горы с отцом и замерз насмерть

В Шотландии 12-летний мальчик погиб от переохлаждения на самой высокой горе страны Бен-Невис, выжив после падения с отцом с пика Бидиан нам Биан, сообщает Daily Mail. Трагедия произошла еще в мае 2024 года, однако подробности появились недавно при оглашении результатов расследования.

В публикации говорится, что 49-летний Томас Парри вместе с сыном сорвались со скального выступа. Отец получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Ребенок пережил падение, получив серьезную травму головы, однако впоследствии скончался от переохлаждения.

