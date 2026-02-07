Сотрудник ресторана упал во фритюрницу и умер В Уильямспорте работник ресторана упал головой в кипящее масло и погиб

Сотрудник ресторана Olive Garden в американском городе Уильямспорт погиб в результате несчастного случая на производстве, сообщает Daily Star. По данным полиции, его голова попала в промышленную фритюрницу с кипящим маслом.

Коллеги мужчины пытались его спасти, в результате чего одна из сотрудниц получила легкие ожоги. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Ресторан закрыли на несколько дней после трагедии, а управляющий заведением отказался от комментариев. Точная причина инцидента не раскрывается.

Ранее 71-летний кондитер Мордехей Грюнбергер трагически погиб на рабочем месте во Флориде, упав в промышленную тестомесильную машину. Супруга погибшего назвала его любимым мужем и лучшим другом. Инцидент расследуется как производственная авария.

До этого 20-летний сотрудник южнокорейской сети кафе London Bagel Museum скончался после года работы, не выдержав 80-часовой рабочей недели. В день смерти он трудился с 9 утра до полуночи, а на неделе выходил на 21-часовые смены, что значительно превышает установленные в стране нормы.