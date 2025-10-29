Сотрудник пекарни не пережил 80-часовой рабочей недели

Молодой сотрудник популярной сети кафе-пекарен в Южной Корее умер, не выдержав 80-часовой рабочей недели, пишет The Korea Times. По данным источника, ему было 20 лет. Работник кафе сети London Bagel Museum, скончался в июле 2025 года.

Члены «Партии справедливости», которые занимаются этим делом, утверждают, что кореец устроился на работу в мае 2024-го, и с того момента его постоянно принуждали к переработкам. В день смерти он начал работу в девять часов утра, а завершил ее лишь в полночь. Более того, выяснилось, что за неделю до трагического инцидента ему приходилось работать по 21 часу в день.

Представители «Партии справедливости» сообщили, что рабочая неделя молодого человека зачастую составляла 80 часов, и он не выдержал такой нагрузки. Трудовой договор корейца предусматривал 14 часов переработок, что превышает установленную в стране 52-часовую рабочую неделю. Родственники погибшего требуют привлечь к ответственности владельцев London Bagel Museum. Однако представители компании заявили, что предоставленные им данные о переработках не соответствуют официальным рабочим записям компании.

Ранее в Москве на рабочем месте умер 17-летний сотрудник ресторана сербской кухни. По данным источника, тело работника нашли его коллеги, которые сразу вызвали экстренные службы.