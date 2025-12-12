Хозяйка ресторана накормила посетителей ворованной рыбной требухой

В Токио 66-летняя предпринимательница попала под суд за кражу отходов с рыбного рынка Тойосу, передает South China Morning Post. Женщина незаконно проникала на территорию рынка и выносила оттуда рыбьи кости и обрезки тунца.

Вес украденного составил примерно 30 килограммов, а его стоимость — около 210 иен, что эквивалентно примерно 130 рублям. Женщина использовала эти отходы для приготовления блюд, которые затем подавала клиентам и сотрудникам ресторана.

Она утверждала, что считала рыбу пригодной для употребления после приготовления. Также она призналась, что делала фрикадельки из украденных отходов для себя и продавала их на рынке. Теперь женщине может грозить депортация.

Ранее сообщалось, что жительницы России все чаще стали совершать кражи черенков и листьев растений в магазинах и общественных местах. Они пытаются сэкономить на комнатных растениях, выращивая их дома из украденных частей. Кражи происходят не только в сетевых магазинах, но и в поликлиниках, университетах и банках. Подобные действия могут расцениваться как порча имущества, и за нарушение правил предусмотрен штраф.