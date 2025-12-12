Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 20:44

Хозяйка ресторана накормила посетителей ворованной рыбной требухой

В Японии осудили хозяйку ресторана за кражу рыбных отходов с рынка

Полиция Японии Полиция Японии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Токио 66-летняя предпринимательница попала под суд за кражу отходов с рыбного рынка Тойосу, передает South China Morning Post. Женщина незаконно проникала на территорию рынка и выносила оттуда рыбьи кости и обрезки тунца.

Вес украденного составил примерно 30 килограммов, а его стоимость — около 210 иен, что эквивалентно примерно 130 рублям. Женщина использовала эти отходы для приготовления блюд, которые затем подавала клиентам и сотрудникам ресторана.

Она утверждала, что считала рыбу пригодной для употребления после приготовления. Также она призналась, что делала фрикадельки из украденных отходов для себя и продавала их на рынке. Теперь женщине может грозить депортация.

Ранее сообщалось, что жительницы России все чаще стали совершать кражи черенков и листьев растений в магазинах и общественных местах. Они пытаются сэкономить на комнатных растениях, выращивая их дома из украденных частей. Кражи происходят не только в сетевых магазинах, но и в поликлиниках, университетах и банках. Подобные действия могут расцениваться как порча имущества, и за нарушение правил предусмотрен штраф.

Япония
кражи
кафе
рыба
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
«АвтоВАЗ» отзовет десятки тысяч новых Lada Granta
Как выбрать подарок по гороскопу: для Крысы, Лошади, Собаки и других знаков
Хозяйка ресторана накормила посетителей ворованной рыбной требухой
Стало известно, с кем Умеров тайно встречался в США
Как украсить стол на новый, 2026 год, чтобы символ года остался доволен
Бельгия одобрила долгосрочную заморозку российских активов
Том Круз остался без съемок фильма в космосе из-за Трампа
Мужчина из-под Новосибирска попал в ДТП 73 раза и получил 22 млн рублей
«Приехали большие чины»: подполье сообщило о мощнейшем разгроме бойцов ВСУ
Россиян предупредили об опасности одного ресторанного блюда
«Не стыдно было?»: Тихонов преподал урок истории «вякающему» шведу
Пьяный эксгибиционист выломал дверь и напугал студентов вуза
Мясников назвал тревожную причину онемения рук
На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол
Общество

Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.