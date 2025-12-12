Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Россиянки массово крадут черенки

В России женщины начали красть листья и черенки растений ради экономии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В последнее время жительницы России все чаще крадут черенки и листья растений в магазинах и общественных местах, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Так они пытаются сэкономить на комнатных растениях, выращивая их дома из ворованных частей.

Некоторые люди считают, что вместе с растениями приносят в дом положительную энергию. Особенно популярны такие растения, как фикусы, денежные деревья и суккуленты.

Кражи наиболее часто происходят в сетевых магазинах, однако случаи воровства фиксируются и в других местах, таких как поликлиники, университеты и банки. Работники магазинов и других организаций предупреждают, что подобные действия могут расцениваться как порча имущества, и напоминают о возможном наложении штрафа на тех, кто нарушит правила.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово скупать соджу из Южной Кореи. За первые девять месяцев 2025 года продажи алкогольного напитка увеличились на 105,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем потребленного напитка составил 716 тыс. декалитров.

