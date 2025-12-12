Россиянки массово крадут черенки

В последнее время жительницы России все чаще крадут черенки и листья растений в магазинах и общественных местах, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Так они пытаются сэкономить на комнатных растениях, выращивая их дома из ворованных частей.

Некоторые люди считают, что вместе с растениями приносят в дом положительную энергию. Особенно популярны такие растения, как фикусы, денежные деревья и суккуленты.

Кражи наиболее часто происходят в сетевых магазинах, однако случаи воровства фиксируются и в других местах, таких как поликлиники, университеты и банки. Работники магазинов и других организаций предупреждают, что подобные действия могут расцениваться как порча имущества, и напоминают о возможном наложении штрафа на тех, кто нарушит правила.

