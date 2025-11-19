Россияне скупают южнокорейский алкогольный напиток

За первые девять месяцев 2025 года объем продаж соджу в России увеличился на 105,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные рейтинга A.List. В течение отчетного периода в стране было потреблено 716 тыс. декалитров (дал) напитка.

«Объединенные пензенские водочные заводы» лидируют по объемам реализации, увеличив продажи соджу «Джантуган» на 495,1% до 241 тыс. дал. Второе место занял Калужский ликероводочный завод «Кристалл» с ростом бренда Stun на 46,4%, до 134 тыс. дал. Третье место у Алкогольной сибирской группы (АСГ) с ростом бренда Sibsa на 303,2%, до 125 тыс. дал.

Эксперты отмечают, что увеличение продаж соджу связано с низкой базой предыдущего года. Спрос на этот напиток растет быстрее, чем на другие алкогольные продукты. Андрей Московский, глава гильдии «Алкопро», объясняет популярность соджу тем, что люди все чаще выбирают слабоалкогольные напитки.

Ранее в России розничные продажи пива за первые девять месяцев 2025 года снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации пива с января по сентябрь 2024 года составлял 556,5 млн дал, а в текущем году этот показатель снизился до 462,3 млн дал.