Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:24

Россияне скупают южнокорейский алкогольный напиток

В России продажи напитка соджу из Южной Кореи увеличились на 105,6 %

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

За первые девять месяцев 2025 года объем продаж соджу в России увеличился на 105,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные рейтинга A.List. В течение отчетного периода в стране было потреблено 716 тыс. декалитров (дал) напитка.

«Объединенные пензенские водочные заводы» лидируют по объемам реализации, увеличив продажи соджу «Джантуган» на 495,1% до 241 тыс. дал. Второе место занял Калужский ликероводочный завод «Кристалл» с ростом бренда Stun на 46,4%, до 134 тыс. дал. Третье место у Алкогольной сибирской группы (АСГ) с ростом бренда Sibsa на 303,2%, до 125 тыс. дал.

Эксперты отмечают, что увеличение продаж соджу связано с низкой базой предыдущего года. Спрос на этот напиток растет быстрее, чем на другие алкогольные продукты. Андрей Московский, глава гильдии «Алкопро», объясняет популярность соджу тем, что люди все чаще выбирают слабоалкогольные напитки.

Ранее в России розничные продажи пива за первые девять месяцев 2025 года снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации пива с января по сентябрь 2024 года составлял 556,5 млн дал, а в текущем году этот показатель снизился до 462,3 млн дал.

продажи
напитки
Россия
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.