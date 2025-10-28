У россиян снизился интерес к одному алкогольному напитку Продажи пива в России сократились почти на 17% с начала года

Розничные продажи пива в России за первые девять месяцев 2025 года сократились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает «РБК Вино». Объем реализации пива в период с января по сентябрь 2024 года достигал 556,5 млн декалитров. За те же месяцы текущего года этот показатель снизился до 462,3 млн декалитров.

Сегмент пивных напитков также сократился. За три квартала 2025 года розничные продажи составили 73,2 тыс. декалитров против 77,8 тыс. декалитров в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года в России зафиксировано снижение объемов производства пива и пивных напитков. Общий выпуск продукции уменьшился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 688,1 млн декалитров. Основное сокращение производства произошло в сентябре, когда пивоваренные предприятия снизили выпуск на 13,9%.

Бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский утверждал, что розничные цены на пиво в России могут увеличиться на 8–12% во второй половине 2025 года. Основными факторами роста цен являются повышение акцизных сборов, увеличение стоимости сырья, колебания курсов валют и рост расходов на логистику.