03 октября 2025 в 14:34

Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%

Цены на пиво в магазинах могут вырасти на 8–12% к концу 2025 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во второй половине 2025 года пиво в российских магазинах может подорожать на 8–12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Рост цен связан с повышением акцизов, удорожанием сырья, колебаниями валют и ростом логистических расходов.

Ключевым драйвером роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка. Рост цен формируют не только налоги, но и структура себестоимости. На нее давят удорожание импортного сырья (хмель, специальные солода), колебания валют и расходы на доставку и тару (алюминиевая банка, стекло). В результате производители частично переложат издержки на покупателей, — сказал Трепольский.

Эксперт отметил, что рост цен на пиво продолжится и в 2026 году: к весне темпы удорожания могут ускориться до 10–20%. Он пояснил, что этому будет способствовать очередная индексация акциза и подготовка отрасли к новому ГОСТу, который вступит в силу в 2027 году. Даже при постепенном переходе компаниям придется инвестировать в модернизацию и корректировку рецептур, что приведет к увеличению себестоимости и отпускных цен.

По оценке специалиста, спрос на пиво сократится незначительно, однако изменится структура потребления. Покупатели будут чаще выбирать более доступные варианты — акционные позиции, продукцию собственных торговых марок розничных сетей и предложения региональных производителей. При этом наибольшие риски связаны с сегментами дорогого импортного и крафтового пива, так как их аудитория чувствительна к росту цен и сокращает частоту покупок.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин заявил, что российские производители пива повысят цены на свою продукцию в связи с тем, что рынок перенасыщен. По его мнению, пошлины для иностранных товаров не повлияют на стоимость этого напитка. Он предположил, что в будущем из-за роста цен на пиво люди станут меньше покупать его. Россияне, вероятнее всего, найдут какую-то альтернативу этому алкоголю, добавил эксперт.

