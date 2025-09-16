Россиян предупредили о подорожании одного напитка в магазинах Глава НСЗПП Шапкин: российские производители повысят цены на пиво

Российские производители пива повысят цены на свою продукцию в связи с тем, что рынок перенасыщен, заявил НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. При этом, по его мнению, пошлины для иностранных товаров не повлияют на стоимость этого напитка.

Российское пиво еще подорожает. Крупные заводы подняли еще весной где-то на 15% оптовые цены, а сейчас рост продолжается. Из-за этого снижается спрос, особенно на дорогие сорта. Рынок перенасыщен, ему сейчас некуда расширяться, — высказался Шапкин.

Он предположил, что в будущем из-за роста цен на пиво люди станут меньше покупать его. Россияне, вероятнее всего, найдут какую-то альтернативу этому алкоголю, добавил эксперт.

Ранее Шапкин заявил, что в России в ближайшие два года могут утвердить систему квотирования торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. По его мнению, лимит будет определяться численностью населения, например, один магазин на тысячу человек.