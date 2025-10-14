Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:26

В России сократилось производство популярного спиртного напитка

РАТК зафиксировал спад производства пива в России за январь-сентябрь 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство пива и пивных напитков в России сократилось за первые девять месяцев 2025 года, сообщили специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Согласно их данным, объем выпуска уменьшился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 688,1 млн декалитров, передают «Ведомости».

Основное снижение выпуска пришлось на сентябрь, когда пивовары сократили производство на 13,9%, что полностью нивелировало положительную динамику, наблюдавшуюся в начале года. Наибольшее падение продемонстрировали сегменты пива крепостью от 0,5% до 8,6% и крепкого пива, тогда как выпуск пивных напитков, напротив, увеличился на 3,3%.

Эксперты связывают сокращение объемов производства с комплексом факторов, включая неблагоприятные погодные условия прошедшего лета и общую демографическую ситуацию в стране. Независимый аналитик алкогольного рынка Алексей Небольсин также отмечает влияние системы маркировки «Честный знак», которая, по его мнению, усложнила технологические процессы на предприятиях.

Отмечается, что в ближайшей перспективе отрасль ожидает очередное повышение акцизов, запланированное на начало 2026 года. В преддверии этого производители могут начать формировать страховые запасы продукции, что способно временно повлиять на статистику выпуска в конце 2025 года.

Ранее британские власти предложили увеличить налоги на алкоголь для укрепления здоровья граждан и повышения эффективности труда. Это решение связано с результатами опроса, согласно которому треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления спиртного.

