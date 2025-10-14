Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:43

В Британии хотят повысить налоги на алкоголь из-за пьющих зумеров

В Великобритании хотят повысить налог на спиртное из-за сильно пьющей молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британские власти предложили увеличить налоги на алкоголь для укрепления здоровья граждан и повышения эффективности труда, сообщает газета The Independent. Это решение связано с результатами опроса, согласно которому треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления спиртного.

Проблема особенно остра среди молодежи: 43% представителей «поколения Z» оформляли больничный лист по причине похмельного синдрома. При этом именно зумеры скоро станут главной рабочей силой в Великобритании.

Чтобы бороться с пьянством, специалисты предлагают властям применить «налоговый молот»: вернуть индексацию акцизов с опережением инфляции и ввести единые ставки для напитков одинаковой крепости. Однако такие меры могут вызвать серьезное сопротивление, так как увеличение налогов, вероятно, вызовет недовольство граждан и ударит по индустрии гостеприимства, которая и так страдает от высоких сборов. Следует отметить, что Британии уже действуют одни из самых высоких алкогольных акцизов в Европе.

Ранее британец обратился к врачам из-за странного похмелья и получил неожиданный диагноз. Мужчина насторожился, когда ему стало плохо от одного бокала пива. Обследование выявило у него онкологическое заболевание.

Великобритания
алкоголь
налоги
зумеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда начнется процесс по разводу Самойловой с Джиганом
Названа главная опасность ракет Tomahawk в случае их передачи Украине
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил могущество альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.