В Британии хотят повысить налоги на алкоголь из-за пьющих зумеров

Британские власти предложили увеличить налоги на алкоголь для укрепления здоровья граждан и повышения эффективности труда, сообщает газета The Independent. Это решение связано с результатами опроса, согласно которому треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления спиртного.

Проблема особенно остра среди молодежи: 43% представителей «поколения Z» оформляли больничный лист по причине похмельного синдрома. При этом именно зумеры скоро станут главной рабочей силой в Великобритании.

Чтобы бороться с пьянством, специалисты предлагают властям применить «налоговый молот»: вернуть индексацию акцизов с опережением инфляции и ввести единые ставки для напитков одинаковой крепости. Однако такие меры могут вызвать серьезное сопротивление, так как увеличение налогов, вероятно, вызовет недовольство граждан и ударит по индустрии гостеприимства, которая и так страдает от высоких сборов. Следует отметить, что Британии уже действуют одни из самых высоких алкогольных акцизов в Европе.

